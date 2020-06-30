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İBB: Çiftçiye 3,5 milyon fide dağıttık, şimdi mahsulleri topluyoruz

30 Haziran 2020 17:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çiftçilere dağıtılan 3,5 milyon fidenin verdiği mahsullerin toplanmaya başlandığı duyuruldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından çiftçilerin mahsulleri toplamalarından derlenen bir video yayınlandı. 

"Çiftçilerimiz için de her şey çok güzel oldu. 3.5 milyon fide dağıttık, üretimlerinin her aşamasında yanlarında olduk, şimdi ilk mahsülleri topluyoruz" notuyla paylaşılan videoda fide desteği alan çiftçiler, mahsulleri toplarken görülüyor.

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