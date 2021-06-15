İBB Meclisi CHP Sözcüsü Balyalı: Marmara'daki müsilaj 2009'den beri varmış, gereği yapılmamış, verilen araştırma önergesi de reddedilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 25 yıllık AKP yönetiminde Marmara Denizi için hayati önemde olan ileri biyolojik arıtma tesisleri dönüşümü için yeterli adımlar atılmadığını söyleyerek, "Müsilaj AKP’nin çevre konusundaki ustalık eseridir” dedi. Balyalı, müsilajın Marmara'da 2007 ve 2009 yıllarından ortaya çıktığını, AKP yönetimindeki belediyenin hiçbir adım atmadığını, verilen araştırma önergesinin de yine AKP tarafından reddedildiğini söyledi.

Marmara Denizi’nin tehdit eden müsilaj sorunu ile birlikte tekrar gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “temel atmama töreni” düzenlediği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi tartışma konusu oldu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İSKİ'nin bu tesisi yapmış olması halinde bugün Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj felaketinin bir benzerinin Haliç’te yaşanacağını söyledi. 25 yıllık AKP yönetiminde Marmara Denizi için hayati önemde olan ileri biyolojik arıtma tesisleri dönüşümü için yeterli adımlar atmadığını belirten Balyalı “Müsilaj AKP’nin çevre konusundaki ustalık eseridir” dedi.

İBB Meclisi'nin haziran ayı ilk oturumu 1. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Balyalı, 25 yıllık AKP yönetiminde Marmara Denizi için hayati önemde olan ileri biyolojik arıtma tesisleri dönüşümü için yeterli adımlar atılmadığını belirtti. Müsilaj konusunda İstanbul'a gösterilen ilginin Ergene'nin atık sularının Marmara Denizi'ne boşaltılmasına da gösterilmesini isteyen Balyalı, “Müsilaj Marmara Denizi’nde varmış 2007 ile 2009 arasında. Bunun gereği yapılmadığı için, Marmara Denizi’ni çevreleyen illerde Ergene gibi işlemler yapılmadığı için Marmara Denizi bugün bu halde. CHP Balıkesir Milletvekilimiz Namık Havutça 2011 yılında ve dönemin Milletvekili olan Fatma Hürriyet Kaplan 2016 yılında deniz salyası ile ilgili TBMM'de soru önergeleri vermişler, araştırma komisyonu kurulmasını istemişler. Kim reddetmiş? Tabii ki AK Parti. Ortaya çıkan sonuç şu AKP’nin 20 yıllık çevreye bakışını, atık sulara bakışını özetleyen fotoğraf. Müsilaj AKP’nin çevre konusundaki ustalık eseridir” dedi.

Kaynak: Anka Haber Ajansı