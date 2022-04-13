İBB CHP Sözcüsü Balyalı AKP'ye sordu: Geçmişte bombalı eylemlere katılan kişiyi işe alıp çalıştırdınız mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP’li Meclis üyesi Ülkü Sakalar’ın soru önergesi üzerine “Ülkü Hanım bir önerge verdi, AK Parti bu konuda ses çıkarmadı. En az 5-6 yeri bombalamış sonra gelmiş geçen dönem İBB’de işe başlamış. Mahkeme kararı olmasına rağmen işten çıkarılmamış. AKP Grubu başkanlık makamına cevap verecektir” değerlendirmesini yaptı.

İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan toplantıda, meclis üyeleri soru önergeleri verdi.

CHP'li Ülkü Sakalar; medyada yer alan ve “bombalı eylemler düzenleyen İBDA-C sanıklarının AKP döneminde İBB'de işe alındığına” ilişkin iddiaları soru önergesiyle belediye meclisi gündemine taşıdı. Sakalar, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İşten çıkartılan ve terörle ilgisi olduğu anlaşılan, 4 kişinin 2018 yılında işe alındığı, bu kişilerin bahse konu 4 kişinin 2000 yılında İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan, Sarıyer'de limuzini bombalayan, Eminönü'nde Türk Diyanet Vakfı'na ve bir otel girişine bomba atan, Ortaköy'de telefoncuya, Beşiktaş'ta Doğan Müzik'e bomba atan kişiler olduğu, bu kişilerin bombalı eyleme katılmaktan mahkumiyet kararı olduğu ancak bu mahkumiyet kararına rağmen 4 kişinin AK Parti yönetimi döneminde işe alındığı ve o dönemden sonra çalışmaya devam ettiği ve işten atılmadığı, çalışmaya devam ettiği doğru mudur?”

Önerge oybirliği ile Meclis Başkanlığı’na sevk edildi.

Sakalar’ın ardından AKP'li Meclis üyesi Özlem Erol, “toplu işten çıkarmalar” ve “İBB'de terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin işe alınması” ile ilgili iddialara ilişkin bir soru önergesi verdi.

"AK Parti grubundan ses çıkmadı"

Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz alarak; “İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Ülkü Hanım bir önerge verdi, AK Parti grubundan ses çıkmadı. Geçmiş dönemde bombalı eylemlere katılan bu konuda mahkemeden kendisiyle ilgili ceza çıkan şahsı AKP döneminde burada işe alıp çalıştırdınız mı? Vatandaş 5-6 yeri bombalamış sonra gelmiş geçen dönem İBB'de işe başlamış. Mahkeme kararına rağmen işten çıkarılmamış. Başkanlık makamı cevap verdikten sonra burada açıklarız” dedi.

AKP’li Meclis üyesi Hüseyin Coşgun ise “Ekrem İmamoğlu’nun, ocak ayındaki yoğun kar yağışı sırasında Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek sırasında çekilen görüntülerle” ilgili soru önergesi verdi. Coşgun, “Geçtiğimiz günlerde Rumelikavağı mahallesinde oturan İBB'nin iki farklı iştirakinde çalışan Osman Turan ve Saim Tanır isimli iki kişi başkanlık makamının kararıyla tazminatsız bir şekilde işten atıldı. Gerek sendika temsilcileri gerekse müdürlük çalışanları ile yaptıkları görüşmeler neticesinde benim tarafımdan medyaya servis edilen fotoğraflar yüzünden işten atıldıkları kendilerine söylenmiş. Bu iki kardeşimiz masumdur ve haklarında hiçbir tutulmuş tutanak yoktur, iş sicilleri tertemizdir” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı soru önergesine cevap verdi. Balyalı şunları söyledi:

"Mantığı zorlayan bir soru önergesi ile karşı karşıya kaldık. Siyaset yapma amacı güderken çarşıyı pazarı birbirine kattı. Sapla samanı karıştıran bir önerge. Meseleyi başka bir yere çekmeye çalışıyor. İki işçinin işten çıkarıldığı haberinin çıktığı gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile Taksim Atatürk Kitaplığı'nda bir toplantıdaydık. Belediye başkanımız olayı, basında çıkan haberlerden öğrendi.

Hepimiz orada öğrendik. Arkadaşların çıkarıldığı meseli bizde basından öğrendik. Belediye başkanının bile haberi yoktu. Bu vatandaşlar böyle bir şey yapmışlar mı yapmamışlar mı bilmem. Ama biz bu meselenin nereden sızdığını biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın MOBESE kayıtlarından. Sağa sola bakmaya gerek yok. Birileri İçişleri Bakanlığı'nın MOBESE kayıtlarını kullanmayı alışkanlık haline getirmiş.

Sizin aslında iktidar partisi olarak düşünmeniz gereken yasalara aykırı şekilde MOBESE kayıtlarının belediye başkanımızı takip etmek için hangi gerekçe ile onay verildiği. Peşine düşmeniz gereken şey bu. Bir dönün bakalım bu kayıtlar nasıl servis ediliyor nasıl servis ediliyor. Biz bu bilgilerin kamuoyu ile nereden hangi MOBESE kamerasında paylaşıldığını adımız gibi biliyoruz. Bu meseleyi iki tane çalışanın üzerine kurmanıza gerek yok. Biz suçu ve suçluyu biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. Bu meseleden sıyrılmak için 2 çalışanın işten çıkarılmasına üzerine meseleyi buraya yıkmaya çalışmak topu taca atmak ve gündem değiştirmektir.”