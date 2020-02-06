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İBB, binaların depreme dayanıklılığını ölçmek için yeni bir modele geçiyor: "Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz"

06 Şubat 2020 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sık sık olası İstanbul depremine öncelik verileceğini söylemesinin ardından İBB, deprem hazırlıklarını hızlandırdı. İmamoğlu'nun paylaştığı bilgilendirme videosunda, deprem riski taşıyan binaların ölçümü için yeni bir modele geçileceği; bu modelin daha ekonomik ve hızlı olacağı belirtildi. 

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, deprem yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce yağılmış yaklaşık 750 bin bina olduğunu söyleyerek, "Bu binaların hepsini tek tek tespit etmemiz gerekiyor. Deprem yönetmeliğine uygun bir yöntemle ilerlersek yaklaşık 2060 yılında bu kadar binayı bitirebiliyoruz ancak yeni modelle daha hızlı" dedi. 

Mevcuttaki modelle bir binanın depreme dayanıklığını ölçmenin maliyetinin 7.500-8.000 TL arası olduğunu söyleyen Kahraman, "Yeni yürüttüğümüz çalışmayla bu maliyeti 250-300 TL civarına çekmeye çalışıyoruz" dedi. 

 

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