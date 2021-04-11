İBB Başkanı İmamoğlu'ndan vatandaşlara davet: Riskli yapılar için yeni bir süreç başladı, vakit kaybetmeden sürece dahil olun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı video ile Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki riskli yapıların dönüşümü için vatandaşa çağrı yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu "Beklemeye hiç vaktimiz yok" diyerek şunları söyledi:

"Riskli yapılar için KİPTAŞ çok uygun dönüşüm olanaklarıyla yeni bir süreç başlattı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Gürpınar’da dönüşüm başladı, bütün vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden sürece dahil olmaya davet ediyorum"