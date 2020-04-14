İmamoğlu: Belediyeler devletimizin en sıcak elidir; bugünlerde ne olur siyaset yapmayalım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbullulara evde kalmaları yönündeki çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Bir hafta önce, yani 6 Nisan Pazartesi günü, İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı 896 bin idi. Bir sonraki, 2 günlük sokağa çıkma yasağından sonraki Pazartesi'ye (13 Nisan) baktığımızda ise 1 milyon 15 bin oldu. Yani yüzde 12-13 civarında artış göstermiş durumda" dedi.

"Evde kal çağrılarımızın yerine gelmediğini görüyoruz" diyen İmamoğlu, "Onun için sosyal izolasyon açısından, 2 günlük sokağa çıkma yasağının değil, uzun süreli yasak olmalı. İBB'nin de içinde olduğu, Valilik kontrolünde bir kurulun hızlıca çalışıp "İstanbul'da nasıl bir sokağa çıkma yasağı uygulanır" diyerek hükümete sunması gerekmektedir" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından marketlerde yaşanan izdihamı da değerlendiren İmamoğlu, "Sokağa çıkma yasağından önce büyük bir topluluğun dışarıya çıkıp birbirine temas etmesi hepimizi ürkütmüştür. Bire bir o evlerdeki insanların büyük bir kısmına test yaparak insanların durumunu belirleyip ona göre tedbirlerin alınması konusunda önerimizi yapalım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, 17-19 Nisan arası haftasonu sokağa çıkma yasağına da değinen İmamoğlu, "Önümüzdeki haftasonu da yasak ilan edildi biliyorsunuz. Haftasonu 2 günün nasıl geçirileceği konusundaki çalışmalarımızı yapıyoruz. Son güne kalmadan mutlaka vatandaşlarımıza tedbirlerimizi ve tavsiyelerimizi anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"'Maske dağıtımı yapmayın, bunu bir merkezden dağıtıyoruz' iddiasına hiç gerek yok"

İmamoğlu, “Bunu ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi için söylemiyorum. Dönem dönem görüşmeler yapıtığım Cumhuriyet Halk Partili 11 belediye başkanı için de söylemiyorum. Hangi siyasi partiye ait olursa olsun, bütün belediyelerimiz için söylüyorum. Seçilmiş her belediye başkanımız, mutlaka oradaki halkın güvenini kazanmış en değerli devlet birimidir, devlet kurumudur. Bu manada, ben yine devletimizin yetkililerine, hükümetin sorumlularına şunu söylemek istiyorum: Sıkı bir yerel yönetim koordinasyonu çok değerlidir. Bunu yaparsak hızlı planlamalar, hızlı eylemler oturtursak ve bunu beraber, ortak bir şekilde yönetirsek, inanın, süreçte çok daha etkin bir yol alacağız. Dün söyledim, tekrar söyleyeyim; örneğin, ‘maske dağıtımı yapmayın, bunu bir merkezden dağıtıyoruz ‘ iddiasına hiç gerek yok. İstanbul’da sıkı bir koordinasyona sahip Büyükşehir Belediyeniz var. Yine 39 ilçe belediyesi var. Gönderin nüfusuna göre, belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın. Daha bunun gibi birçok konuda belediyeler sizlerin, yani devletimizin, hükümetin en sıcak elidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkesin belediyesidir. Devletin her kurumunun herkesin kurumu olduğu gibi. O anlamda bu iyi iletişimin, Bu sıkı koordinasyonun, sürecin yönetimine, bu sürecin ruhuna çok faydalı olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

"Bütün belediyeler gelir kaybı yaşıyor"

İBB Başkanı İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu manada, özellikle belediyelerin bu süreçte ciddi bir gelir kaybı yaşayacağını tekrar tekrar dile getirmiştim. Bu konudaki talebimizi bakanlığın bizden istediği yazı doğrultusunda hükümete bildirdik, beyan ettik. Tekrar çalışmalarımız sürüyor. Bakın, bütün belediyeler büyük bir gelir kaybına sahip. İlçe belediyelerini biliyorsunuz, emlak vergilerini toplar. Ben eminim ki çok düşük oranda tahsilatlar yapılacak. Yine aynı şekilde büyükşehir belediyelerin ya da diğer belediyelerin farklı gelirleri, bazı kalemlerde neredeyse sıfıra inmiş ama giderleri aynı. Bakın, özellikle ulaşımla ilgili alınan tedbirler gereği bizim o planlamada gerçekten giderlerimiz bile artmış. Niye, mecburuz. Sağlıklı bir ortamı sağlamak adına. Bütün bunlar yapılıyorken, bütün belediyelerin, Türkiye’deki bütün belediyelerin merkezi hükümetten ciddi bir gelir iradesine, gelir artırımına ihtiyacı vardır. Biz tavsiyelerimizi ilettik. Yeni bir tavsiyemizi, yeni bir öneri paketimizi, bakanlığımıza bu hafta göndereceğiz. Bu anlamda, 11 büyükşehir belediye başkanımızla da fikir alışverişinde bulunacağız. Bu noktada bütün belediyelerin aynı hamleyi yapması şarttır."