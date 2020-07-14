T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB, 144 hayvan kapasiteli yeni sahipsiz hayvan bakımevini tanıttı

14 Temmuz 2020 09:53

İBB, Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ni 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete açmayı planlıyor. İBB tarafınfan Kemerburgaz’da yapılan sahipsiz hayvan bakımevinde 11’i veteriner hekim 93 personel çalışacak. Bakımevinin en büyük özelliği enfeksiyon hastalıklarına özel bölümünün bulunması.144 hayvan kapasiteli bakımevinde 7 gün 24 saat hizmet verilmesi bekleniyor.

Bakımevine gelen ziyaretçilere eğitim verilmesi amacıyla tesis bünyesinde bir konferans salonu bulunuyor. Bakımevinde ameliyat ve kısırlaştırma operasyonları da yapılacak. Dijital röntgen, köpek yıkama makinası gibi teknolojik aletlerde bulunuyor. Alttan ısıtmalı olan bakımevinin resmi açılışına 4 Ekim hayvanları koruma gününde yapılması planlanıyor.

 

 

ETİKETLER

4 Ekim Hayvanları Koruma GünüKemerburgaz Sahipsiz Hayvan Bakımevihayvan haklarıistanbul büyükşehiribbaçılış tarihihayvan baınağı

Diğer Videolar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy, polis operasyonuyla kurtarıldı

Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Aracında altın dolu poşet bulan vatandaş: Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var

Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler!

Sokak ortasında pompalı dehşeti; aracın içine defalarca ateş edip kaçtı

200 sığınmacıyı taşıyan gemi günlerdir güvenli bir liman arıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

"Sadece Malatya’da 28 ölüm varken, Türkiye genelinde 18 ölüm vakası...

Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24