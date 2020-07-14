İBB, 144 hayvan kapasiteli yeni sahipsiz hayvan bakımevini tanıttı

İBB, Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ni 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete açmayı planlıyor. İBB tarafınfan Kemerburgaz’da yapılan sahipsiz hayvan bakımevinde 11’i veteriner hekim 93 personel çalışacak. Bakımevinin en büyük özelliği enfeksiyon hastalıklarına özel bölümünün bulunması.144 hayvan kapasiteli bakımevinde 7 gün 24 saat hizmet verilmesi bekleniyor.

Bakımevine gelen ziyaretçilere eğitim verilmesi amacıyla tesis bünyesinde bir konferans salonu bulunuyor. Bakımevinde ameliyat ve kısırlaştırma operasyonları da yapılacak. Dijital röntgen, köpek yıkama makinası gibi teknolojik aletlerde bulunuyor. Alttan ısıtmalı olan bakımevinin resmi açılışına 4 Ekim hayvanları koruma gününde yapılması planlanıyor.