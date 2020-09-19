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Hüsnü Özyeğin’den güldüren Vehbi Koç anısı

19 Eylül 2020 11:59

İş insanı Hüsnü Özyeğin'in Türk sanayici ve iş insanı Vehbi Koç ile yaşadığı bir anıyı anlattı. 

Vehbi Koç'tan açtığı bankada bir hesap açmasını istediğini söyleyen Özyeğin, Koç'un faiz oranlarını sorduğunu, onun da ikna etmek için yüksek bir faiz oranı verdiğini söyledi. 

Ertesi gün eski Hazine Müsteşarı Koç Bank Genel Müdürü Tevfik Altınok'un kendisini aradığını ve "Ya Hüsnü sen ne yaptın. Bizde Vehbi beyin bir sürü parası var şimdi faizi yüzde 6 istiyor" dedi. 

Özyeğin'in anlattığı anı, dinleyenleri güldürdü. 

 

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