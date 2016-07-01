Hurdalardan 'lazer bazukası' yaptı

Styropyro adlı bir Youtube kullanıcısı, eBay üzerinden aldığı hurda ve bozuk elektronik parçalarla bir lazer bazukası yaptı.İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Styropyro’nun icat ettiği taşınabilir lazer bazuka, 200 watt ışık demeti yayabiliyor.Güneşe bakmaktan 33 kat daha fazla yoğunluğa sahip olan lazer bazuka, en tehlikeli laboratuvar lazerinden 400 kat daha tehlikeli.Youtube’da yayınladığı videoda konuşan Styropyo, “En korkutucu aletimi henüz bitirdim” dedi. Standart bir lazer kaleminin 0.005 watt, bir laboratuvar lazerinin ise 0.5 watt olduğu düşünülürse, Styropyro’nun lazer bazukasının duvardaki ışığına baktığınızda dahi gözleriniz zarar görebilir.