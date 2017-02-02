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Hülya Sancaklı'nın annesi: Çok acı var başkanım çok!

02 Şubat 2017 20:42

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, intihar girişimi sonrasında 19 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşi Hülya Sancaklı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset ve futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı. Hülya Sancaklı Eyüp'teki Pierre Loti Mezarlığı'nda defnedildi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar pek çok siyasinin taziye dileklerinde bulunduğu Hülya Sancaklı'nın annesi Nevin Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'ye sarılarak, "Başkanım, yol arkadaşlarım iyi ki varsınız. Dayanamıyorum. Çok acı var başkanım çok. Ciğerim acıyor. İçim kanıyor başkanım. Bundan sonraki yaşam benim için çok zor" diyerek gözyaşı döktü.

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