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Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Kardak Kayalıkları'nı ziyaret etti

30 Ocak 2017 18:38

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları 29 Ocak Pazar günü Aksaz Deniz Üssü'ndeki denetleme ve incelemelerden sonra Bodrum'dan 'TCG Meltem' hücumbotuyla denize açılarak Kardak Kayalıkları'na gitti. Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1996 yılındaki Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde ölen 3 subay için, kayalıklara 1.5 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'nda olayın yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapılıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanların bulunduğu 'TCG Meltem' hücumbotu Kardak'a yaklaşırken, 1 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki Yunan sahil güvenlik botları bölgeye hareket etti. İstanköy (Kos) ve Kilimli (Kalimnos) önlerindeki Yunan savaş gemileri de ziyareti uzaktan izledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Kardak Kayalıkları çevresinde dolaşıp incelemelerini tamamladıktan sonra Bodrum'a döndü. Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Pazar günü Kardak Kayalıkları'na yönelik ziyareti sırasında TSK'ya mensup özel kuvvetleri taşıyan iki hücum botunun İmia Adası'na yaklaşarak yedi dakika boyunca orada kaldığını ve Yunanistan karasularını ihlâl ettiğini iddia etti.

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