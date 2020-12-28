Hulusi Akar'ın Libya ziyaretine eşlik eden şarkıcılardan Libya Görev Grubu Komutanlığı'nda konser

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Libya'ya ziyarette bulundu. Libya'da mevkidaşı ile bir araya gelen Akar, 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz" diye konuştu.

Libya ziyaretinde Hulusi Akar ve beraberindeki heyete şarkıcılar da eşlik etti. Şarkıcılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, Libya Görev Grubu Komutanlığında görev yapan askerlere moral konseri verdi.

Konsere ilişkin bir video Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Şarkıcı Esat Kabaklı'nın olduğu iddia edilen ilginç fotoğraf

Öte yandan söz konusu konsere ilişkin araştırmacı-yazar Hamide Rencüzoğulları, konser veren şarkıcılardan biri olan Esat Kabaklı hakkında bir fotoğraf paylaştı. Rencüzoğulları'nın, Libya medyasınca paylaşıldığını iddia ettiği görüntüde şarkıcı Esat Kabaklı'nın elinde bir silah ve arkasında ise 'Türkiye Cumhuriyeti' yazan bir protokol uçağı görülüyor.