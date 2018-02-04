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Hükümet Sözcüsü: Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısı 932

04 Şubat 2018 13:38

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 16. güne girildi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Hakan Çelik'le hafta sonu' programında, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğunu açıkladı. Dün TSK, teröristlerin tanka füzeli saldırısında 6, çatışmada 1, Kilis'te sınır karakoluna yapılan saldırıda da 1 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki yeni hedeflerinin 1027 rakımlı tepe olduğu belirtiliyor. Raco'ya 6 kilometre uzaklıktaki 1027 rakımlı tepenin alınması için harekete geçildi.

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