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HDP'li Hüda Kaya: Cumhurbaşkanı bizi tehdit ediyor, muhalefet olarak can güvenliğimiz yok

27 Mayıs 2021 08:47

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Twitter’dan Meclis’te yaptığı bir videoyu paylaştı. Kaya, Erdoğan’ın Akşener’i hedef alan sözleri üzerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı bizi tehdit ediyor. Bizim şu anda muhalefet olarak can güvenliğimiz bile yok" diye konuştu. 

HDP’li Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak sarf ettiği “Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli’ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler” sözlerine tepki gösterdi. 

Meclis'te yaptığı bir konuşmayı paylaşan Kaya, videoya “Muhalefet olarak hiç birimizin can güvenliği yok. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir kadın siyasetçi lider üzerinden tehditler savuruyor. Bugün #TBMM‘de komisyonda yaptığım konuşmadan bir bölüm…” notunu düştü. 

Söz konusu videoda Kaya “Bizim şu anda muhalefet olarak can güvenliğimiz bile yok. Bugün Cumhurbaşkanı çıktı, kadın siyasetçi üzerinden muhalefete ‘bu günler iyi günleriniz’ dedi. Daha neler olacak neler’ dedi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapılan bir provokatörlüğü üstlendi. Biz Cumhurbaşkanı tarafından tehdit ediliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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