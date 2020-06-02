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Houston Polis Komiseri Acevedo, Trump'a seslendi: Yapıcı bir şey söylemeyeceksen çeneni kapalı tut

02 Haziran 2020 13:25

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ABD'de polisin işlediği George Floyd cinayetinden sonra 140 kentte protestolar devam ederken Houston Polis Komiseri Art Acevedo, ABD Başkanı Donald Trump'a "Diyecek yapıcı bir şeyin yoksa çeneni kapalı tut dedi.

CNN programcısı Christiane Amanpour'un Trump'ın valilerle  yaptığı telekonferansta, “Siz zayıfsınız, bu zayıflığı göstermemelisiniz. Komik duruma düşüyoruz, domine etmelisiniz” dediğini hatırlatması üzerine Acevedo, ABD liderine sert tepki gösterdi. Komiser, "Burada yapılması gereken şey domine etmek değil, insanların kalbini kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.

Acevedo, halka; Trump'a sandıkta cevap verme çağrısında bulundu. "Halka sesleniyorum; Polisle el ele verin, bu gidişatı sandıklarda olması gereken yöne çevirelim" diyen Acevedo, protestolardaki şiddet olayları hakkında da, "Barışçıl bir şekilde yürümeye devam edin, bu sayede gözler kötülerin üzerinde kalsın, polislik adı altında suç işleyenlerin üzerinde kalsın" diye konuştu.

Trump'ın geçmişte yaptığı 'The Apprentice' programına da göndermede bulunan polis komiseri, "Oy vermiş olsak da vermemiş olsak da o bizim başkanımız. Ama hâlâ TV şovundaymış gibi değilde bir başkanmış gibi davranmanın zamanı geldi. Çünkü bu Hollywood değil, bu gerçek hayat ve insanların hayatı tehlike altında" sözleriyle Oval Ofis'e seslendi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün 7. gününde de devam etti. 140 şehirde meydana gelen eylemlerde en az 5 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.

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