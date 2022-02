Hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen adam, enkazın arasında piyano çaldı

ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyano çaldı.



ABD’de meydana gelen hortum felaketinden en çok etkilenen Kentucky’de bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Mayfield'den yaklaşık 100 mil uzakta olan Bremen’de yaşayan Jordan Baize, hortum felaketinin ardından geldiği evinde enkaza rağmen hasar alan piyanosu ile Bill ve Gloria Gaither'ın There's About That Name adlı parçasını çaldı.

Baize’nin kardeşi Whitney Brown tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce kişinin beğenisini topladı. Görüntüde, evin çatısının ise tamamen yıkıldığı görüldü.

Hortum felaketinden en fazla etkilenen eyalet olan Kentucky’de şu ana kadar 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: İHA