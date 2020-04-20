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Horoz dövüşüne polis baskını: 21 kişiye 92 bin 400 Lira para cezası

20 Nisan 2020 08:49

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan bir mekana baskın düzenlendi. Olayla ilgili 21 kişiye 92 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Sorgun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesinde bir ahırda horoz dövüştürülerek yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese baskın düzenlendi. Horoz dövüşü gerçekleştirilen alanda 11 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, flaster, gaga zımparası ve dövüş ringi bulundu.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere yasa dışı bahis oynamaktan bin 250 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de 3 bin 150 lira olmak üzere 92 bin 400 liralık idari yaptırım uygulandı.

Dövüştürülen 11 horoz ise Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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