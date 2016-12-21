Hollandalı aşırı sağcı lider, "Türkiye gibi bir İslam devleti Avrupa'nın parçası olamaz" demişti

İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders 5 Aralık 2015'te, partisine ait internet sitesinde Türkçe alt yazılı olarak yayınladığı videoda Türkiye karşıtı görüşlerini açıklamıştı. Aşırı sağcı politikacı, "Bugün Türklere bir mesajım var" diye başladığı 1 dakikalık videoda şunları söylemişti: "Hükümetiniz sizin bir gün Avrupa Birliği üyesi olacağınıza inanmanızı sağlayarak sizi kandırıyor. Bunu unutun. Siz Avrupalı değilsiniz ve hiçbir zaman olmayacaksınız. Türkiye gibi bir İslam devleti Avrupa'nın bir parçası olamaz. Daha fazla İslam istemiyoruz, azalmasını istiyoruz. Bu nedenle, Türkiye, bizden uzak dur. Seni burada istemiyoruz." Türklerin vizesiz Avrupa'ya seyahat etmesini istemediklerini de kaydeden Wilders, "Halk, bunu kabul eden Avrupa hükümetlerine oy vermeyerek onları görevden uzaklaştıracaktır"