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Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı Pegida üyeleri, domuz kanıyla cami inşaatını protesto etti

14 Kasım 2017 13:10

Hollanda'da Enschede Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütüne karşı dava açacaklarını söyledi. Pegida, İslam ve göçmen karşıtı tavrıyla biliniyor. Pegida'ya üye 14 kişi Pazar günü ülkenin doğusundaki kentte yapılması planlanan camiyi protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Cami inşaatının yapılacağı alanda buluşan Pegida üyeleri, üzerine domuz kanı sürüldüğü belirtilen ahşap bir haç taşıdı. Örgüt üyelerinin sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntü, tepkiyle karşılandı.

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