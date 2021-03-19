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Hollanda seçimlerinde liberal solun lideri Kaag'ın sevinç anları

Sigrid Kaag'ın lideri olduğu D-66 partisi seçimde ikinci geldi, 19 olan koltuk sayısı 27'ye yükseldi

19 Mart 2021 10:48

Hollanda'da 150 temsilcinin belirlendiği milletvekili genel seçimleri sonuçlandı. Seçimde oylarını en fazla artıran liberal sol parti D-66'nın lideri Sigrid Kaag'ın sevinç anları görüntülere yansıdı.

Filistinli eski El Fetih üyesi Anis al Qaq ile evli olan Kaag, ulusal anketlerde başbakan Mark Rutte'den sonra 'ikinci en güvenilir başbakan adayı' olarak görülüyor. 

Koronavirüs önlemleri sebebiyle 3 güne yayılan seçim 17 Mart Çarşamba sona erdi. Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), 2017 seçimlerinde olduğu gibi birinci oldu. Lider partiyi 27 koltuk ile Kaag'ın liderliğindeki D-66 izledi. 

 

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