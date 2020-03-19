Hollanda Sağlık Bakanı Koronavirüs toplantısında bayıldı

19 Mart 2020 15:43
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, koronavirüsün tartışıldığı Temsilciler Meclisi oturumunda fenalaşarak bayıldı.
Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı alınacak (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.
Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.
Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" ifadesini kullandı.
Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.
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