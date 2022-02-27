HKP, zamları fatura yakarak protesto etti; “Yapılan zamlar halka ihanettir”

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), elektrik, doğal gaz ve akaryakıta yapılan zamları İstanbul Sarıgazi’de fatura yakarak protesto etti.

İstanbul Sarıgazi’de HKP ilçe yöneticileri ve üyeleri, elektrik, doğal gaz ve akaryakıta yapılan zamların geri alınması talebiyle bugün eylem yaptı. HKP’liler, “AKP’giller tarafından soyuluyoruz! Yapılan zamlar geri alınsın” yazılı pankart açarak “Ücretler pire, zamlar deve”, “İşsizliğe, pahalılığa, zamma, zulme son”, “Zam, zam, zam; ucuzluk ne zaman” yazılı dövizler taşıdı.

HKP Sancaktepe İlçe Yöneticisi Erdinç Bin, partililer adına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“AKP’giller tarafından soyuluyoruz. Yapılan zamlar geri alınsın. İşsizlik ve pahalılık cehennemine atılan halkımızı bir de zamlar yerden yere vurdu. Ey para babaları ve onların bekçiliğini yapan AKP’giller, bu çürümüş düzene mahkûm ettiğiniz halkımız inim inim inlemekte ve feryat etmektedir. Halkımız aç, geçinemiyor, barınamıyor, ölüyor.

Bu zamlar, üretim ve gıda sektöründe maliyetlerin artmasına neden oluyor. Doğal olarak bu maliyetlerin artması da bizlerin kullandığı başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere tüm tüketim maddelerine yansıyor. Pazara, markete her gittiğimizde fiyatların nasıl arttığını, nasıl değiştiğini daha can yakıcı bir şekilde, daha derinden hissediyoruz, yaşıyoruz. Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği, aşı, çocuklarımızın geleceği, hayalleri çalınıyor; bir avuç vurguncu, soyguncu, hırsız, kamu malı yağmalayıcısı, kanser düzeninin yaratıcılarının ve devam ettiricilerinin kasalarına aktarılıyor.''

Açıklamanın ardından elektrik ve doğal gaz faturalarını yakan HKP üyeleri, “Yapılan zamlar geri alınsın”, “Yapılan zamlar halka ihanettir” sloganları attı.

Kaynak: ANKA