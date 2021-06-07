Hizmet alamadıklarını belirten mahalleli, MHP’li belediyenin binasını önünde toplandı

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya'nın Ereğli ilçesine Zengen Mahallesi sakinleri MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya mahallelerinin sorunlarını aktarmak için belediye önünde toplandı.

Mahallelerine yeterince hizmet verilmediğini belirten bölge sakinleri Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile görüşmek istedi.

İddiaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ise, mahalle sakinlerini camdan tehdit ederek, belediye binasına aldırmadı. Belediyeye girmek isteyen mahalleli ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tüm çabalarına rağmen Belediye başkanı Hüseyin Oprukçu ile görüşemeyen Zengen Mahallesi sakinleri belediye binası önünde açıklamalarda bulundu.

“Taleplerimizi iletmek için gelmiştik"

"MHP'li Belediye Başkanı Oprukçu'nun Zengen Mahallesi Muhtarı Bayram Işık'ı tehdit ettiğini ileri süren bir mahalle sakini şunları söyledi:

Seçim biteli 2,5 yıl oldu. Zengen'e verilen sözler, yapılmayan hizmetlerden dolayı Zengen halkı olarak istek ve taleplerimizi iletmek için geldik ve kovulduk. Biz buraya hizmet etmen için geldik ve taleplerimizi söyledik sen ise ‘defol git' diyorsun.

Zengen'e yaptığın tek hizmet Adana'dan gelen arkadaşlarının çiftliğini yapmak. Zengen halkına ise bir çöp dikmedin. ‘Oy isterken ağaç insandır, yeşilliktir' diyordun. Zengen halkının suladığı büyüttüğü selvi ağaçlarını getirip burada kereste yaptın.

Sayın Başkan, eğer az utanman varsa siyaseti bırak ya da halktan aldığın oyun karşılığını ver. Bir insan muhtarımıza ‘ben sana muhtarlık yaptırmam' diyerek tehdit edemez. Sen seçildiysen muhtar da seçildi. Seni de onu da bu halk seçti. Muhtar seni mahcup etmemek için kendi cebimden yevmiyeci tutup, çöp temizletti."

“Böyle mi karşılanır insan"

Belediyeye provokasyon amacıyla gelmediklerini, tek dertlerinin mahallelerine hizmet edilmesi olduğunu söyleyen başka bir mahalleli ise, şöyle konuştu:

"Buraya derdimiz anlatmak için geldik. Burada fevri bir davranışımız yok. Konuştuğumuz kişiler ‘provokasyona mı geldiniz' dedi. Biz önünüzde düğme ilikledik, insan bir dinler. Sen geldiğin gün seni burada karşıladık. Şimdi böyle mi karşılanır insan? Etiklik budur mudur? Basını getirmeyin diyorsunuz.

Basın 4. kuvvettir. Basını getirmezsek meramımızı nasıl anlatacağız. Hepimiz işimizden çıkıp, özel elbiselerimizi giyip geldik. Biz sadece poşet fabrikamıza dönmüş olan köyümüzü ve tabiatımızı korumak istiyoruz. Her gün mahallemize çeşitli ırklardan köpek indiriliyor.

Eğer sen sorunlarımızı çözemeyeceksen etik bir şekilde ‘Arkadaşlar söz vermiştim ama yapamadım ve becerim bu kadar. Beni bu işler aşıyor, başka yerlere müracaat edin” diye söyle ki biz de başımızın çaresine bakalım. Her yerde mobese var da köyümüzün ana girişine niye mobese koymuyorsun?"

“Size oy verdik ama hizmet göremedik"

Belediye Başkanı Oprukçu'ya oy verdiklerine pişman olduklarını söyleyen bir diğer mahalleli ise, şunları söyledi:

"Sayın başkan size oy verdik ama hizmet göremedik. Ben emekli bir devlet memuruyum ve burada tesisi kurdum. Size ne emlak ne de vergi borcum var. Cuma günü bin 495 lira yatırmama rağmen bir çöp kadar hizmet alamıyorum. Ne yolumuz var ne de başka bir şey. Bu nasıl iş anılamadım. Ben aslen Zengenliyim ama Adana'da çalıştım ve birikimimle burada yatırım yaptım.

İnanın bizi çok pişman ettiniz. Yola stabilize malzeme döktünüz gittiniz. 2 greyder ve silindir getirip orayı düzeltmediniz. Biz de sine-i millete döner sandığa gittiğimizde size oy kullandırtmayız. Böyle de olmaz ki, taştık artık. Hizmet istiyoruz artık."

Belediyeden kovulmalarının çözüm olmadığını ifade eden Zengen Mahalle Muhtarı Bayram Işık ise, “Mahallenin haklı taleplerini bizzat başkanın kendisinin bizden duymasını istedik. Yukarı çıktık ama hoş karşılanmadık. Sorunları iletiyoruz ama bir çözüm olmadı. Vatandaş bize de sorunları söylesek size de. Bizi buradan kovmak çözüm değil” diye konuştu.

Kaynak: Sözcü