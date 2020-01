Hızlı ve Öfkeli serisi, ismini değiştirerek macerasına devam ediyor. Serinin en yeni halkası The Fate of the Furious'tan (Öfkelilerin Kaderi) ilk fragman geldi. Bir önceki filmi ile dünyada en hızlı 1 milyar dolar gişe başarısına ulaşan seri, yeni filmi ile karşımızda. Vin Diesel'in başrolde olduğu macerada, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky ve Kurt Russell gibi isimler de yer alıyor.