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Hırsızlık şüphelisi balkondan balkona atlarken böyle görüntülendi

09 Şubat 2021 10:40

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan Tufan E., saklanmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından aşağıya balkon demirlerini kullanarak indi. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. 

Gözaltına alınan Tufan E.’nin emniyetteki sorgusunda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Tufan E.'ye Kabahatler Kanunu’na göre ‘emre aykırı davranış’ suçundan 427 TL idari para cezası kesildi.

Aydıkuşadasıhırsızlıkbalkondan balkona atlayan hırsızörümcek adam

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