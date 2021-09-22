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Hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü

22 Eylül 2021 13:24

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, çarşaf giyip girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriye uyruklu Ahmet El Kasım (20, ev sahibinin ihbarıyla gelen polislerce gözaltına alındı.

çarşafhırsız

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