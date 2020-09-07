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Hırsızlık için geldi, ambulansı aramak zorunda kaldı

Hırsız, tırmandığı apartmandan düştü

07 Eylül 2020 09:55

Malatya'da hırsızlık için tırmandığı apartmandan düşerek yaralanan kişi 112 Ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, apartmanın dış cephesinde sesler duyan daire sakinleri pencereden dışarı baktıklarında apartmana tırmanan bir kişiyi gördü. Bunun üzerine fark edildiğini anlayan şüpheli hırsız kendini boşluğa bırakarak kaçmaya çalıştı.Beton zemin üzerine düşen hırsız yaralandı.

Ayağa kalkmada güçlük çeken hırsız 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerininde geldiği olayda, yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılılırken, polis ekipleri apartmanda inceleme yaptı.

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