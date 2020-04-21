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Hırsız marketi soyarken görevli paspasa devam etti

21 Nisan 2020 11:26

Çekya'da yeni tip Koronavirüs salgınını fırsat bilen bir kişi marketi soyarken soyguncunun silahını kasiyere doğrultup paraları aldığı anlarda diğer market çalışanın yerleri temizlemesi dikkat çekti.

Çekya'nın Polonya sınırı yakınlarındaki Nove Mesto Pod Smrkem kasabasında geçtiğimiz salı günü yeni tip Koronavirüs salgınını fırsat bilen bir kişi yüzüne taktığı maske ile bir marketi soydu. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi elinde silahla markete girdi. Silahını ilk önce paspasla yerleri temizleyen market çalışanına doğrultan şahıs, daha sonra kasaya yöneldi. Soyguncu elinde silahla kasiyerden paraları istedi. Kasiyer ise itiraz etmeden paraları verirken soyguncu da paraları sırt çantasına doldurdu. Soygun sırasında marketin diğer çalışanı ise ilk önce temizliğe ara verse de soyguncu paraları çantasına doldurduğu esnada yerleri temizlemeye devam etti.

Soyguncu paralarla birlikte rahat adımlarla marketten çıkarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından görüntüleri inceleyen Çekya polisi yüzünde maske, başında kapüşon olan şahsın eşkalini tespit edemediklerini belirtti.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlardan yardım isteyen Çekya polisi, soyguncunun 1.60 boylarında Çekçe konuşan bir kadın olduğunu bildirdi.

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