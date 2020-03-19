Hint polisinden Koronavirüs'e karşı el yıkama dansı

Hindistan’da polis Koronavirüs'e karşı el yıkamanın önemine dikkati çekmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.

Hindistan’da Koornavirüs salgınından korunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla polis de devreye girdi. Kerala eyaleti polisi salgından korunmanın en önemli yolu olan el temizliğine dikkat çekmek amacıyla el yıkama videosu yayınladı.

Yayınlanan videoda maskeli polisler, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini göstererek dans ediyor.



Hindistan’da şu ana kadar onaylanmış 174 vaka bulunurken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.