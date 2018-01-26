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Hint kraliçesiyle Müslüman hükümdarın aşkı ülkeyi karıştırdı, kadın başrol oyuncusuna ölüm tehdidi

26 Ocak 2018 19:55

Hindistan'da bir Hint kraliçesiyle, ülkesini fetheden Müslüman bir hükümdar arasında bir aşk sahnesi olduğu söylenen “Padmavati” adlı film tehditler altında ve yüksek güvenlik önlemleriyle bugün vizyona giriyor. Filmde böyle bir aşk sahnesinin olmadığı açıklamaları da protestocuları tatmin etmezken, filme karşı çıkan onlarca kişi gözaltına alındı. Filmde konu edilen Hindu kraliçe, Hindistan'ın en büyük kast gruplarından Rajputüyesi. Rajput kadınları, film gösterime girerse kendilerini yakma tehdidinde bulundu. Başrol oynayan kadın oyuncu Deepika Padukone'ye ise ölüm tehditleri yağıyor. Bazıları kadın oyuncuyu öldürene büyük para ödülleri vaat ederken, daha önce de film ekibine yönelik saldırılar olmuş ve bazı çekim setleri tahrip edilmişti.

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