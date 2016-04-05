Hindistanlı kadın ihtiyaç sahipleri için restoranının önüne buzdolabı koydu

Hindistanlı Minu Pauline, sahibi olduğu restoranın önüne ihtiyaç sahipleri için buzdolabı koydu. Restoranda çıkan yemeklerin bir süre sonra 'artık' olduğunu söyleyen genç kadın buzdolabına, bir gün içerisinde yaklaşık olarak 75 ile 80 porsiyon yemek bırakıyor. Restoranın önünde duran ve 7/24 açık olan bu buzdolabından, isteyen herkes yemek alabiliyor ve yemek bırakabiliyor. İnsanların düzenli olarak yiyecek bağışı yaptığı uygulamayla ilgili Pauline "Eğer paranızı boşuna harcıyorsanız şunu bilmelisiniz: Harcadığınız para size ait olabilir ama kaynaklar tamamen topluma ait" yorumunu yaptı.