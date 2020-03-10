Hindistan'da halk, Koronavirüs'ü temsil eden dev kuklayı ateşe verdi

Hindistan’da Koronavirüs salgının gölgesinde baharın gelişini kutlayan halk, virüsü temsil eden bir kuklayı ateşe verdi.

Mumbai’deki dini festivalde, virüsü temsil etmesi için canavara benzeyen devasa bir kukla yapıldı. ‘Koronasur’ adı verilen kuklanın üzerine virüsün resmi adı olan ‘Covid-19’ yazıldı.

Kukla, yüzlerce kişinin izlediği bir törenle ateşe verildi. Törende, kılıca benzetilen ve alev taşıyan bir nesne kuklaya doğru fırlatıldı ve kukla alev alev yandı.

O anlar, oradaki insanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bini aşarken Hindistan'da Koronavirüs taşıdığı tespit edilen insan sayısı en az 28.