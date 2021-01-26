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Hindistan'da büyük çiftçi yürüyüşü: Binlerce çiftçi traktörleriyle Yeni Delhi'ye yürüdü

Çiftçilerin grev dalgası kasımdan bu yana sürüyor

26 Ocak 2021 10:56

Hindistan'da milyonlarca çiftçinin katılımıyla büyüyen grev dalgası sürüyor. Tarımda özelleştirme yasalarının geri çekilmesi için çiftçilerin kasım ayından bu yana sürdürdükleri eylemler, binlerce çiftçinin merkeze doğru hareketiyle devam ediyor. Hindistan'da Cumhuriyet Günü olarak kutlanan 26 Ocak'ta çiftçiler traktörleriyle birlikte Yeni Delhi'ye yürüdü. 

Hindistan çiftçi sendikaları kasımdan bu yana süren eylemlerde hükümet heyetleriyle çeşitli görüşmeler yapmış ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Çiftçiler daha önce de traktörleriyle çeşitli noktalarda eylem yapmış ve bunları '26 Ocak'ın provası' olarak nitelendirmişti. Gerçekleşen bu büyük yürüyüş ise Hindistan kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesiyle devam ediyor. Çiftçiler çeşitli noktalarda barikatları aşarak Yeni Delhi'ye giriş yaptı.

Yeni yasalar, devletin belirlediği taban fiyatın uygulamasının esnetilmesi yoluyla şirketlerin taban fiyata uymaksızın alım yapabilmesine olanak tanıyor. Çiftçilerin yasaya karşı olmasının bir diğer sebebi sözleşmeli çiftçiliği yani küçük çiftçilerin büyük tarım şirketlerinin sözleşmeli üreticisi hâline getirilmesini hızlandıracak değişiklikler içermesi. Yasalar, küçük ve orta ölçekteki çiftçilerin büyük şirketlere daha da bağımlı hâle gelmesinin önünü açıyor. Eylemlerde yasadan en çok etkilenecek küçük ve orta ölçekteki çiftçiler öne çıkıyor.

“Hükümetin reform olarak adlandırdığı emekçileri ve sendikalarını ilgilendiren yasa değişiklikleri, pandemiyi bahane ederek sendikalaşmanın önünü kesiyor" diyen IndustriALL Küresel Sendikası Asya Pasifik Tekstil ve Hazır Giyim Koordinatörü Göknur Marş, "Çalışma saatlerinin günlük 12 saate çıkarılmasının bu kitleselliği ortaya çıkardığını söylemek çok da yanlış olmaz” ifadelerini kullandı.

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