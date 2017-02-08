Hıncal Uluç'tan Van Persie yorumu: Bu hareketten yırtar!

Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının olay adamı Robin Van Persie'nin derbiye damga vuran hareketini yorumladı. İşte Hıncal Uluç'un A Spor'dan yayınlanan 90'A programındaki açıklamaları: "Van Persie bu hareketten yırtar! Futbol kuralı gereği formanın içeride olması lazım. Formasını içeri sokan bir adamın yapması gereken bir hareket bu. Hukuk açısından konuşuyorum; Van Persie bu hareketten yırtar! Van Persie maça çıktığı andan itibaren, belki Samandıra'dan otobüse bindiği andan itibaren kafaya koymuş ama buradan hukuken mahkum olmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider, beraat eder orada."