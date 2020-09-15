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Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı için Beyaz TV'ye çağrı: Bu şeref yoksununu...

"Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum"

15 Eylül 2020 14:27

T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeniden Beyaz TV’ye çıkarılmasına tepki gösterdi. Kütahyalı için "Şeref yoksunu" ifadesini kullanan Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulunarak "Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" dedi. 

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol adlı programda Boşnaklara yönelik ifadeleri tepki çeken ve programdan ayrılma zorunda kalan Rasim Ozan Kütahyalı 4 yıl sonra tekrar kanala geri dönmüştü. 

Karara tepki gösteren Boşnaklar Beyaz TV önünde protesto gösterisi yapmıştı. 

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada çok sert ifadelerde bulundu. 

Türkoğlu, "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" dedi.

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