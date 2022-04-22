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Heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtuldu

Megi tropik fırtınası, şiddetli yağışa ve toprak kaymalarına neden olmuş, ülkede 170’den fazla kişi hayatını kaybetmişti

22 Nisan 2022 11:02

Filipinler'deki c fırtınasının neden olduğu heyelandan buzdolabının içine saklanarak kurtulan 11 yaşındaki çocuğa arama-kurtarma ekipleri 20 saat sonra ulaştı. Filipinler’de etkili olan tropikal fırtına Megi, şiddetli yağışa ve toprak kaymalarına neden olmuş, ülkede 170’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'in Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde meydana gelen heyelanda evleri etkilenen 11 yaşındaki CJ Jasme adlı çocuk, felaketten buzdolabının içine saklanarak kurtuldu. Arama-kurtarma ekiplerinin, 15 Nisan’da kentte yürüttüğü operasyonlar sırasında nehir kenarındaki bir buzdolabının içinde ulaştığı küçük çocuğun, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde olduğu tespit edildi.

Yetkililer, ekipler çocuğa ulaştıklarında bir bacağının kırık fakat bilincinin yerinde olduğunu aktardı.
Polis memuru Jonas Etis yaptığı açıklamada, çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin “Acıktım” olduğunu aktardı.

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