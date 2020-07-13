Heybeliada’da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

İstanbul Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken 5 hektarlık alan yanarak kül oldu.

Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen 5 hektarlık alan havadan görüntülendi. Günün ışıması ile yangının verdiği zarar da oraya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde ormanlık alanın büyük bir kısmında zarar gördüğü görüldü.