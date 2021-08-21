Heybeliada'da çıkan yangın sırasında vatandaşlar böyle tahliye edildi

İstanbul Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Heybeliada'da Kıyı Emniyeti botu vatandaşları tahliye etti.



Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğü: 1 uçak ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor

Heybeliada'da çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07'de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi.

Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahale edildi.

İstanbul Valiligi'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Kontrol altına alındı

Bir süre sonra yapılan müdahalelerin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yerlikaya, "Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun" dedi.