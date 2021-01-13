HES kodu kuyruğu: "Bu soğukta 2 saattir sıradayız"

Koronavirüs'e karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. 2 gün sonra zorunlu olacak kodlu sistem öncesinde Avcılar'da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde kuyruk oluştu. İnternet üzerinden eşleme yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar, soğukta saatlerce sıra bekledikleri için dert yandı.

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbul kartlara Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar ise soğuk havada saatlerce sıra bekledikleri için dert yandı. Bazıları 2 saat sırada beklediğini söylerken bazıları ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini belirtti.