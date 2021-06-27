Herkesin önünde aracını yanaştırdı, binlerce liralık sigara çaldı

İstanbul’da sigara dağıtımı yapan bir araçtan 88 bin liralık sigara çalındı. İstanbul’un en kalabalık yerlerinden birinde yaşanan olayda kapısını zorla açtığı araçtaki sigaraları çalan şüpheli sahte plakalı bir araçla kaçtı. Polis, güvenlik kamera çalışmalarıyla tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Olay, Şişli, Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sigara dağıtımı yapan E.Ü. bir müşterisinin siparişlerini teslim etmek için aracını yol kenarına park etti. Aracından sigaraları alan E.Ü. kapıyı kilitleyerek müşterisinin yanına gitti. E.Ü. hesap yaparken, park ettiği kapalı kamyonetin yanına bir araç yanaştı. Sigara dağıtım aracına iyice yaklaşan şüpheli aşağıya indi. E.Ü.'nün aracının kapısını zorla açan şüpheli kaçtı.

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden yayaların gözleri önünde 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çalınırken durum polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili hemen çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından aracın plakası belirlendi.

Polis ekipleri aracın plakasından şüpheliye ulaşmak istedi. Ancak plakaların sahte olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri çalışmalara devam ederken bölgede bir şirket aracı tespit edildi. Aracın hırsızlık olayında kullanıldığı belirlendi. Aracın sürücüsü F.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalınan sigaralar da ele geçirildi

Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli, işlemlerin ardından “Otodan Hırsızlık” suçlamasıyla adliyeye gönderildi.

F.A., hakkında adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA