Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda, MEB'in yayımladığı 2020 LGS sonuç raporunu değerlendirdi.

4+4+4 eğitim sistemiyle iktidarın amacının normal liseleri imam hatip liselerin çevirmek olduğunu ve herkesin İmam Hatip liselerinde okumasını istediklerini vurgulayan Tezkan, MEB'in yayınladığı 2020 LGS Analiz Raporu’nu ele aldı. Rapora göre imam hatip ortaokulu çıkışlı öğrencilerin yüzde 50,6’sı Anadolu İmam Hatip lisesine gittiğine vutgu yapan ve geri kalanının fen lisesi, sosyal bilimler ve meslek liselerine gittiğine değinen Tezkan, "Çünkü diyorlar ki; 'burayı bitirirsembana vadettikleri gibi doktor, avukat olamıyorum. 'Herkes imam hatipli olsun' demekle imam hatipli olmuyor, dayatmayla olmuyor. Bu seneki sonuçlar bunu gösterdi. 4+4+4 eğitim sistemi iflas etti" dedi.

TIKLAYINIZ - Fen ve Anadolu liseleri doldu, imam hatip tercih edenler yüzde 11'de kaldı!