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Her sokakta Grup Yorum: Vatandaşlar, ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek'i şarkılarla andı

03 Nisan 2020 18:25

Taleplerinin karşılanması için 291 gündür ölüm orucundaki Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek ile beraber ölüm orucunda olan Helin Bölek'in ölüm orucunun 288. gününde hayatının kaybetmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, balkonlarından, arabalarından Grup Yorum şarkıları açmaya başladı. 

Videolar, Öğrenci Faaliyeti'nin Twitter adresinin yürüttüğü kampanya öncüğülünde Twitter üzerinden #HerSokakGrupYorum etiketiyle paylaşıldı. 

Halkların Demokratik Partisi de (HDP) Twitter hesabından ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek'in anısı için 3 gün süreyle balkondan Grup yorum şarkıları açmaya çağırdı. 

Paylaşımda "3 gün süreyle saat 20:00’de balkonlarımızda, pencerelerimizde mumlar ve Grup Yorum ezgileri eşliğinde Helin Bölek’i anmaya ve açlık grevi direnişçilerine sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi. 

Ölüm orucunun 288. gününde bugün (3 Nisan) hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in tabutu başında onun gibi ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek"Sevgili Helin... Bugün bir sanatçı, sanatını yapabilmek için hayatını kaybetti. Bir sanatçıyı öldürdüler" dedi.

Grup Yorum'un çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki İdil Kültür Merkezi'ne yaklaşık bir yıl önce düzenlenen operasyonun ardından diğer üyelerle birlikte gözaltına alınarak tutuklanan ve cezaevinde başladığı ölüm orucunu tahliye edildikten sonra da Bölek'le birlikte devam ettiren Gökçek ise ölüm orucunun 291'inci gününde bulunuyor.

Grup Yorum, öncelikle üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında çıkardığı yakalama kararlarını kaldırmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

 

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