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Hem sokakları dezenfekte ediyor hem de vatandaşları sahura uyandırıyor

24 Nisan 2020 10:38

Balıkesir Dursunbey Belediyesi yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilginç bir uygulamaya imza atarak ramazan davulcularının bulaş riskini arttırmaması amacıyla ilaçlama aracıyla hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de ses sistemi yerleştirilen araç ile davul çalıyor.

Dursunbey Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan, ilaçlama aracı ile gece saatlerinde hem dezenfekte çalışması hem de ses sistemi ile manili davul çalarak vatandaşları sahura uyandırdıklarını belirtti.

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