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Hem elektriksiz hem de susuz kalan işçilerden şantiyede protesto gösterisi

İşçiler barınma, yemek, elektrik ve su sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi

11 Şubat 2022 12:59

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatının şantiyesinde kalan işçiler, barınma ve yemek sorunlarının giderilmesini beklerken, elektrik de kesilince yaşananları protesto etti. Çok sayıda işçi, dün gece şantiyede protesto yürüyüşü yaptı, "Yönetim İstifa" sloganı attı.

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde 2014 yılında temeli atılan, 30 ayda hizmete gireceği söylenen ancak açılışı 6 kez ertelenen şehir hastanesinin inşaatı, işçilerin gece protestosuna sahne oldu. Türkerler- Gama ortaklığıyla yapılan inşaatın şantiyesinde kalan işçiler, uzun süredir barınma ve yemek sorunlarının çözülmesini beklerken bu kez elektriklerin kesilmesiyle çileden çıktı.

Hem elektriksiz hem de susuz kalan işçiler, gece saatlerinde karanlık şantiyede protesto gösterisi yaptı. Çok sayıda işçi, cep telefonlarının ışığı eşliğinde yürüyüp "Yönetim İstifa" sloganı attı.

İşçiler barınma, yemek, elektrik ve su sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi.

İzmirBayraklıprotestoelektrik kesintisi

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