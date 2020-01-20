20 Ocak 2020 10:30
Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikoptere kamyon çarptı. Helikopterin pervaneleri parçalanırken, kazada yaralanan olmadı.
Brezilya güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği operasyon sırasında kullandıkları helikopter, içerisindeki 5 kişi ile yol kenarına iniş yaptı. Operasyona katılan polisleri taşıyan helikopterin pervanelerine bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyon çarptı. Kazada, helikopterin pervaneleri parçalanırken şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.
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