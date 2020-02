Heidi'nin yönetmeniydi: Anime filmlerin efsanesi Isao Takahata hayatını kaybetti

Ünlü anime (Japon animasyonları) filmlerinin yönetmeni ve önde gelen Japon anime stüdyosu Ghibli'nin kurucularından Isao Takahata 82 yaşında hayatını kaybetti. Takahata 1985 yılında ünlü anime yönetmeni Hayao Miyazaki ile birlikte 'Japonya'nın Disney'ini yaratmak amacıyla' dünyanın en önde gelen animasyon stüdyolarından Ghibli'yi kurmuştu. Animasyon kariyerine 1959'da Japonya'daki Toei stüdyosunda başlayan Takahata, Miyazaki ile de burada tanıştı. İkili beraber Ghibli'yi kurdu. Yerel medya sıklıkla Miyazaki ve Takahata'nın 'hem dost hem de rakip' olduğunu yazıyordu. Takahata 2014 yılında yönettiği 'The Tale of the Princess Kaguya' (Prenses Kaguya Masalı) ile 2015 yılında 'En İyi Animasyon Filmi' kategorisinde Oscar'a aday gösterilmişti. Ancak Takahata'nın dünya genelinde en çok sevilen filmi 1988 tarihinde yönettiği, 2. Dünya Savaşı sırasında iki yetimin hikayesini anlatan 'Grave of the Fireflies' (Ateşböceklerinin Mezarı) filmi. Takahata ayrıca Stüdyo Ghibli'nin ünlü filmleri 'Nausicaa of the Valley of the Wind' (Rüzgarlı Vadi) ve ' Castle in the Sky' (Gökteki Kale) animasyonlarının da yapımcılığını üstlenmişti. Takahata ayıca Türkiye'de de bir dönem televizyonlarda yayımlanan ve çok sevilen 1974 tarihli 'Heidi, Alpler'deki Kız' adlı animasyon serisinin de yönetmenliğini yapmıştı. Takahata'nın filmlerinde genellikle 'güçlü kadın karakterler' yer alıyordu. Kaynak: Sputnik