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Videoröportaj

HDP'nin % 93,2 oranında oy aldığı Cizre 1 Kasım'ı nasıl geçirdi?

02 Kasım 2015 18:33

Gazeteci Fatih Pınar, Bağımsız Gazetecilik derneği P24'ün desteğiyle 1 Kasım genel seçimini Cizre'de izledi. Pınar'ın röportajları objektifinden aktardığı Cizre'de, 10 Ağustos'ta ilan edilen özyönetim sonrasında Belediye Başkanı Leyla İmret görevden alınmıştı. Şırnak'a bağlı ilçede 4 Eylül'de başlayarak 9 gün süren sokağa çıkma yasağında 22 kişi yaşamını yitirdi. Bu gelişmelerin ardından 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandığa giden halk, Cizre'yi HDP'nin en yüksek oy oranı aldığı ilçelerden biri yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP yüzde 93.2 oranında oy alırken, Türkiye genelinde yüzde 49,4 oranında oy kazanan AKP, ilçede yüzde 4.9 oranında oy aldı. İşte Fatih Pınar'ın Cizre videoröportajı...

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