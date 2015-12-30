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HDP'li vekillere silahlı müdahale

30 Aralık 2015 10:27

Batman'da sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için sokağa çıkan vatandaşlara HDP milletvekilleri de destek verdi. Bu sırada HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan bir sivil polisin kimliğini görmek istedi. Ancak polislerin tavrı sert oldu. Soru sormaya başlayan milletvekillerine ve protestolara polis silahlarını ateşleyerek cevap verdi. Olay sonrasında yaşananları Twitter hesabından aktaran Aslan, "Tahir Elçiye yaptıklarını biz HDP vekillerine yapmak istiyorlar. Batman polisi biz vekillere silahla müdahale etti!" dedi.

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