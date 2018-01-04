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HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası: Verilen bu ceza siyasi bir soykırım kararıdır

04 Ocak 2018 18:55

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tutuklu yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Milletvekilleri ile birlikte duruşmayı izleyen HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay adliye önünde yaptığı açıklamada, bir kez daha hukuk katliamıyla karşı karşıya kaldıklarını ileri sürerek, "İdris Baluken, HDP'nin en kıymetli milletvekillerinden ve grup başkan vekili olarak siyasi faaliyetini gerçekleştirdi. 6 milyonunun iradesini parlamentoda ve Türkiye coğrafyasının her yerinde temsil etti. Sadece siyasi faaliyetini yapan bir milletvekiline hukuksuz, dayanaksız, evrensel ilkelerle hiçbir alakası olmayan,anayasayı ve yasaları, hukuku tamamen yok sayan kararlarla bugün ceza verilmiştir. Verilen bu ceza tam bir siyasi soykırım kararıdır. Hukukun katledilmesi kararıdır. HDP'ye yönelik bir saldırıdır. Buradaki karar hukuki bir karar değil. Tamamen siyasi bir karardır. Bu siyasi kararın sonuçlarını da bu ülkeyi yönetenler, iktidar misliyle sonuçlarına katlanacaktır "dedi.

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