HDP'li Baluken: Reis deyince benim aklıma Temel Reis geliyor

İdris Baluken, bir gazetecinin "Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen adaylarına mülakatlarda sorulduğu iddia edilen 'reis denince kim aklınıza geliyor?' sorusuna ilişkin iddiaları, 'Aday bu soruya cevap olarak; Turgut Reis der, Piri Reis der veya başka bir reis der…' şeklinde yanıtladığı değerlendirmeniz nasıl olur?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Milli Eğitim Bakanı sorularla ilgili bu kadar gayri ciddi tutum ortaya koyduysa derhal istifa etmelidir. Reis deyince benim aklıma da Temel Reis geliyor. Ama Temel Reis cevabı, AKP iktidarı tarafından öğretmen olamamanın gerekçesi olarak kullanılıyor. O soruya verilecek tek bir cevapla öğretmen olabilirsiniz mesajı Türkiye halklarına dayatılmak isteniyor. Onun dışında 'reis' deyince aklınıza başka biri geliyorsa Türkiye'de bundan sonra öğretmenlik yapamaz anlamına geliyor."